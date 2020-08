CALCIOMERCATO ROMA ESCLUSIVO FUTURO KARSDORP – Tra i tanti esuberi da piazzare prima dell’inizio della prossima stagione, Rick Karsdorp è uno dei meno facili da piazzare, anche a causa di un rendimento spesso altalenante. Un assist alla Roma potrebbe tuttavia arrivare dall’agenzia che cura gli interessi dell’esterno olandese.

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO scambio Karsdorp-Gosens

Secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it’, infatti, nel corso delle trattative per trasferire all’estero Robin Gosens (che fa parte della stessa scuderia), gli agenti dell’olandese e del tedesco con cittadinanza olandese, hanno parlato con l’Atalanta anche di Karsdorp. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già espresso il suo gradimento alla destinazione, convinto che gli schemi di Gasperini possano esaltarne le sue caratteristiche offensive.

Gosens out e Karsdorp in, dunque? Troppo presto per dare una risposta definitiva, ma qualcosa si sta effettivamente muovendo su questo fronte.

