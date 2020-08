Calciomercato Roma, non solo Vertonghen: altri affari in Premier League

Calciomercato Roma, non solo Vertonghen: ecco gli altri affari possibili in Premier League grazie agli sgravi fiscali introdotti dal Decreto Crescita 34/2019.

La Roma continua a guardare con grande interesse alla Premier League per il suo calciomercato in entrata. L’ottimo rendimento di Smalling e Mkhitaryan, calciatori arrivati dalla Premier League, hanno convinto i dirigenti a proseguire su questa linea. Anche perché Franco Baldini, consulente di Pallotta, che si sta occupando in questi giorni del calciomercato della Roma, ha ottime conoscenze in Inghilterra visto il suo passato nel Tottenham.

Proprio dal Tottenham potrebbe arrivare un rinforzo per la Roma, ovvero lo svincolato Vertonghen. Ancora non è chiaro se l’ingaggio del difensore belga dipenda o meno dall’accordo con il Manchester United per Smalling, al momento saltato.

Di sicuro, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è che gli sgravi fiscali introdotti dal Decreto Crescita 34/2019 e l’incertezza sul futuro della Premier League prodotta dalla Brexit favoriscono l’arrivo in Italia di campioni dall’Inghilterra. E dopo Pedro e forse Vertonghen la lista potrebbe allungarsi in futuro.

Calciomercato Roma, Lingard e Batshuayi possibili obiettivi

Un nome già accostato alla Roma in passato è quello dell’attaccante Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea. Il regista del suo trasferimento dal Marsiglia al Chelsea fu proprio Franco Baldini. La valutazione dell’attaccante 26enne belga è scesa a quota 14 milioni visto che ha il contratto in scadenza nel 2021. La Roma potrebbe valutarlo come possibile vice-Dzeko, visto che Nikola Kalinic farà ritorno a Madrid, sponda Atletico.

Tra gli altri calciatori destinati a lasciare la propria squadra in Premier League un altro profilo che potrebbe interessare alla Roma è quello di Lingard. Il suo procuratore è Mino Raiola, in ottimi rapporti con la dirigenza giallorossa.

