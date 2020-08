Calciomercato Roma, Olsen richiesto in Germania

Calciomercato Roma, per il portiere Olsen sarebbe arrivata una richiesta di informazioni dalla Germania e precisamente dal Bayer Leverkusen

Dopo il rientro dal prestito al Cagliari, Robin Olsen è destinato a lasciare la Roma. La società giallorossa sta cercando una sistemazione per il portiere svedese, e già alcuni club hanno chiesto informazioni sulla situazione contrattuale del giocatore.

Ultimi in ordine di tempo, secondo Il Messaggero, sarebbero stati i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il calciatore ha avuto una esperienza a due facce in terra sarda. La prima parte di campionato è stata di buon livello, ma poi,con i risultati negativi della squadra, anche le sue prestazioni sono calate.

La società capitolina spera davvero che si possa realizzare in tempi brevi il suo trasferimento verso altri lidi.

Calciomercato Roma, la situazione portieri

L’imminente gara di Europa League contro il Siviglia ha messo in stand-by la situazione, tutt’altro che semplice, che riguarda i portieri giallorossi. Al momento l’unico sicuro di rimanere nella Capitale anche nella prossima stagione è Antonio Mirante.

Pau Lopez invece rappresenta sempre un’enigma. Le prestazioni dello spagnolo non hanno convinto appieno la dirigenza della Roma che su di lui ha investito una notevole somma l’estate scorsa.

Probabile che se dovesse arrivare un’offerta che permetta di non svalutare troppo l’investimento fatto, il portiere verrà ceduto. Baldini sta gia cercando possibili interessati soprattutto in Premier League.

Discorso diverso per Fuzato. Il brasiliano, fresco di esordio in campionato nella sfida contro la Juventus, verrà dato in prestito per permettergli di giocare con continuità,

In entrata invece nei giorni scorsi si è parlato dell’interessamento della Roma per l’attuale portiere del Torino Salvatore Sirigu. E poi c’è sempre da tenere in considerazione la pista che porterebbe a uno scambio Gollini – Florenzi con l’Atalanta.

