Calciomercato Roma, Pedro preoccupa i giallorossi

Calciomercato Roma, giallorossi preoccupati per le condizioni di Pedro dopo l’infortunio alla spalla patito contro l’Arsenal

Un affare già concluso che rischia di trasformarsi in un giallo. Non c’è pace in questo periodo per quanto riguarda le trattative di calciomercato della Roma. Dopo la fumata nera nel caso Smalling, i giallorossi hanno dovuto incassare un altro grande spavento sabato sera.

Durante la finale di FA Cup persa contro l’Arsenal, l’attaccante spagnolo Pedro ha dovuto lasciare il campo per un grave infortunio alla spalla. Il calciatore ha subito la sub-lussazione dell’arto destro e ha avuto bisogno dell’ossigeno per essere rianimato. Dopo l’intervento chirurgico i suoi tempi di recupero sono stati stimati in circa un mese.

La Roma, come ormai noto, ha già un accordo di massima per il trasferimento di Pedro in giallorosso a parametro zero dopo la fine della sua avventura con il Chelsea.

Tuttavia dopo questo infortunio la società capitolina è intenzionata a vederci chiaro e a non affrettare i tempi. Secondo quanto scritto dal Messaggero infatti la dirigenza romanista è intenzionata a chiedere una visita specialistica appropriata prima di ufficializzare l’approdo del giocatore nella Capitale.

Calciomercato Roma, possibile un altro parametro zero

Il rinnovamento in vista della prossima stagione sembra essere la parola d’ordine in casa Chelsea. C’è infatti un altro calciatore che si è svincolato dai “blues” dopo tante stagioni trascorse a Londra.

Si tratta dell’esterno d’attacco brasiliano Willian, il cui nome è stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Come riportato dal Guardian, l’agente del calciatore Kia Joorabchian ha dichiarato che già cinque club sarebbero sulle tracce del proprio assistito.

In particolare avrebbe ricevuto offerte da due squadre che militano Premier League, altre due europee e una della Major League Soccer americana. Tra queste non si sa mai che potrebbe esserci anche la Roma.

