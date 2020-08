Calciomercato Roma, secondo quanto scritto dal Daily Star Smalling chiederà la cessione al Manchester United

Il dover rinunciare a Chris Smalling per l’Europa League ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma. La dirigenza giallorossa ha provato fino all’ultimo a trattenere il difensore, con Franco Baldini che è arrivato ad offrire ai “Red Devils” anche 18 milioni di euro nella giornata di ieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il muro eretto dagli inglesi nel corso della trattativa non è crollato, anzi la risposta pervenuta dal Old Trafford è stata per certi versi anche provocatoria. La dirigenza ha proposto alla Roma l’estensione del prestito di Smalling in cambio di 300mila euro a partita.

Inutile dire che la società capitolina ha risposto picche, ritenendo troppo esosa la richiesta.

Calciomercato Roma, Smalling chiederà la cessione

La dirigenza della Roma è rimasta soprattutto delusa dall’atteggiamento dell’agente di Smalling, troppo ambiguo durante queste settimane di trattativa.

Nella Capitale comunque non demordono. Già in questi giorni è circolata la voce che la società giallorossa avrebbe chiesto a Smalling stesso di imporsi con i dirigenti del Manchester per chiedere a tutti i costi la cessione durante la prossima finestra di calciomercato che si aprirà a settembre.

Un’indiscrezione che è stata confermata anche dal Daily Star, che spiega che il calciatore tornerà in Inghilterra, ma poi chiederà di essere rispedito a Roma il prima possibile. Il quotidiano sottolinea inoltre il fatto di quanto il difensore si sia trovato bene nella squadra giallorossa e di quanto sia desideroso di tornare all’ombra del Colosseo.

La situazione resta quindi in evoluzione, e c’è da scommettere che se ne parlerà ancora a lungo.

C. C.

