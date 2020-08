Calciomercato Roma, per Vertonghen manca solo la firma

Calciomercato Roma, arrivano ulteriori conferme sulla trattativa con il difensore belga Vertonghen: accordo molto vicino, mancherebbe solo la firma.

In attesa di capire se la trattativa per Chris Smalling è definitivamente tramontata o meno, la Roma si è cautelata trovando l’accordo con l’esperto difensore della nazionale belga Jan Vertonghen. Già ieri secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le trattative erano in uno stato molto avanzato.

In particolare l’ex difensore dell’Ajax, che ha concluso la sua avventura nel Tottenham, avrebbe raggiunto un accordo biennale (con opzione per il terzo anno), da 3 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Roma, conferme su Vertonghen

Secondo quanto scritto dal profilo Twitter del Roma Club di Liegi, la trattativa tra il club giallorosso e il difensore sarebbe ormai quasi conclusa. “Abbiamo avuto un contatto con Vertonghen, gradisce molto la destinazione Roma! Manca solo la firma!”.

L’esperto difensore belga ha lasciato gli Spurs a parametro zero dopo otto anni di militanza nel club con 315 presenze, 14 gol e 7 assist. Centrale abile a giocare anche nella difesa a tre e quindi adatto per il nuovo modulo ideato da Fonseca, ha mostrato buona affidabilità anche nel ruolo di terzino sinistro, soprattutto con la maglia della nazionale belga. Nella Roma però con il nuovo modulo 3-4-2-1 sarebbe perfetto nel ruolo di centrale o centrale di sinistra, mentre per il ruolo di esterno difficilmente verrebbe preso in considerazione. Lì Fonseca preferisce calciatori di maggiore spinta offensiva.

