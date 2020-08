È sempre la cessione Roma uno degli argomenti più caldi del momento, anche se all’orizzonte c’è la decisiva sfida di Europa League.

Ormai è nota la posizione di James Pallotta, attuale presidente giallorosso. Che ha intenzione di passare la mano ma nello stesso tempo attende l’offerta giusta. In pole position rimane Dan Friedkin. L’imprenditore texano ha manifestato da tempo interesse alla società giallorossa, ma le cifre proposte per il momento non hanno convinto Pallotta. Ad oggi comunque l’unico ad essersi fatto avanti in maniera ufficiale. Il numero uno del club capitolino a breve dovrà dare risposta all’offerta di 575 milioni totali presentata appena qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, accordo totale: Baldini ha concluso

Nel frattempo Il Corriere dello Sport ha rivelato un vero e proprio “giallo”, se possiamo chiamarlo così, relativamente ad una offerta che sarebbe stata presentata dall’imprenditore kuwaitiano Fahad Al-Baker. Che su Twitter ha scritto «Ho presentato un’offerta a Pallotta per l’acquisto della Roma, attraverso l’intermediario Alharith Alateeqi. Aspetto la risposta, sperando che sia positiva».

I can "now" confirm that we have submitted an offer to Mr. Pallotta for the aquasition of AS Roma through my mandate Mr. Alharith Alateeqi. We are waiting for the response from Mr. Pallotta to hopefully accept our proposal. #AS Roma#Roma#Kuwait

— فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) August 2, 2020