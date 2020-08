Europa League, la lista scelta da Fonseca: esclusioni eccellenti

Europa League, l’allenatore Fonseca ha diramato la lista dei calciatori della Roma inseriti nella lista Uefa per andare a caccia al sogno europeo.

Con l’amaro in bocca per la conclusione della vicenda Smalling – che comunque continua ad allenarsi con i compagni -, la Roma è pronta a partire verso l’avventura in Europa League. La prima insidia sul cammino dei giallorossi è rappresentata dal Siviglia dell’ex ds Monchi.

La sfida valida per gli ottavi di finale, andrà in scena giovedì alle ore 18.55. Dopo l’imposizione da parte dell’Uefa di svolgere la rifinitura in Germania, la squadra capitolina partirà alla volta di Dusserdolf mercoledì mattina, per poi trasfersi a Duisburg dove si disputerà il match.

La Roma ha appena presentato la lista dei calciatori da impiegare nel cammino (si spera il più lungo possibile) europeo. Ecco le scelte fatte dal mister Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling chiederà la cessione

LEGGI ANCHE >>> Cessione AS Roma, si entra nel vivo: annuncio di Fahad Al-Baker

Europa League, ecco la lista Uefa dei giallorossi

In attesa della lista ufficiale, è stato già anticipato che Cenginz Under e Javier Pastore non faranno parte della lista Uefa. I due calciatori hanno già lasciato Trigoria e per tutti e due l’avventura in giallorosso potrebbe essere terminata. Cengiz Under è molto vicino alla cessione al Napoli e forse anche per questo motivo non è stato inserito. Pastore alle prese con un nuovo problema all’anca, non fa più parte dei progetti della Roma ma non sarà facile trovare una squadra disposta a ingaggiarlo alle cifre che guadagna attualmente in giallorosso.

In aggiornamento…

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!