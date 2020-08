PANCHINA CAGLIARI ARRIVA DI FRANCESCO – Lo aveva annunciato già il presidente del club sardo Tommaso Giulini sabato scorso nel pre gara di Milan-Cagliari, l’arrivo, e quindi l’inizio di un nuovo ciclo, di Eusebio Di Francesco sulla panchina rossoblu. Saluto e benservito a Walter Zenga, il quale non ha raggiunto l’obiettivo prefissato alla firma dell’accordo, vale a dire il raggiungimento del settimo posto in campionato, andato in scadenza dei pochi mesi di contratto.

Nuova avventura per Di Francesco

L’ex tecnico (e giocatore) giallorosso ha firmato un contratto biennale con i sardi fino al 30 giugno 2022. “Benvenuto in Sardegna, mister!” l’annuncio sui profili Social del club rossoblu.

I primi acquisti del neo allenatore del Cagliari potrebbero arrivare proprio dalla capitale, dove Di Francesco ha raggiunto la semifinale di Champions. Dai giovani come Riccardi e Antonucci al veterano Juan Jesus, da mesi separato in casa giallorossa. Da capire però quali realmente siano i rapporti tra la Roma e il Cagliari, dopo la querelle legata a Robin Olsen.

