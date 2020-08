Roma, oggi la lista Uefa: tre novità ed esclusioni eccellenti

La Roma si prepara a vivere il sogno dell’Europa League. Giovedì 6 agosto infatti dovrà affrontare il Siviglia negli ottavi di finale.

Una grande sfida quella contro gli spagnoli di Lopetegui, con il tecnico Fonseca che in queste ore deve sciogliere i nodi legati alla lista da presentare all’Uefa. Ci saranno novità ma anche esclusioni eccellenti.

Roma, chi rimane fuori dalla lista Uefa?

Come rivela Il Corriere dello Sport, in realtà le scelte di Fonseca riguardo la lista Uefa sembrano ormai essere fatte. L’allenatore portoghese ha l’opportunità di inserire tre nomi nuovi e questi saranno quelli di Zaniolo, Ibanez e Bruno Peres. Inutile sottolineare come l’apporto del numero 22 giallorosso potrebbe essere fondamentale, Zanioolo ha ormai recuperato la condizione e si appresta a essere la stella di questa fase di Europa League.

Rispetto a qualche mese fa adesso anche Ibanez e Bruno Peres sono da considerarsi come due titolari fissi dello scacchiere di Paulo Fonseca, logico quindi che vengano inseriti in lista. Lista della quale non dovrebbe far parte invece Zappacosta. L’attuale posizione di Smalling non lascia tanto spazio ai sogni, l’inglese pure (salvo clamorosi ribaltoni dell’ultima ora) non sarà in lista e con lui anche Cetin. In tre invece rischiano di non esserci in Europa League: uno tra Santon, Under e Pastore è destinato a rimanere fuori. E a rischiare di più è l’argentino, alle prese nuovamente con il problema all’anca.

