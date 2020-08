Calciomercato Roma, arriva una proposta dall’Arsenal

Calciomercato Roma, l’Arsenal avrebbe fatto ai giallorossi una proposta per acquistare l’esterno destro Hector Bellerin

Con l’emergenza Covid ancora in corso, le società calcistiche si stanno muovendo in maniera molto cauta per quanto riguarda il mercato. I problemi economici derivanti dalla pandemia costringeranno molte squadre a ridimensionare i loro piani per la prossima stagione

In molti casi è probabile che si vedrà un calciomercato fatto di scambi e giocatori offerti dal altri club per cercare di trarne i maggiori vantaggi dal punto di vista finanziario.

La Roma dal canto suo attraversa una situazione economica abbastanza problematica da diverso tempo. In più c’è da considerare la trattativa per il passaggio societario in corso che di fatto condiziona il mercato dei calciatori in entrata.

Calciomercato Roma, l’Arsenal offre Hector Bellerin

I dirigenti giallorossi si stanno muovendo in queste settimane più sul fronte delle vendite che su quello degli acquisti.Si cerca di piazzare soprattutto calciatori in esubero o che comunque non faranno più parte del progetto tecnico futuro di Fonseca.

Una strategia usata anche da altri club, che ogni tanto bussano anche alle porte della società capitolina per offrire qualche calciatore. Come nel caso dell’Arsenal che secondo Il Romanista avrebbe proposto alla Roma la possibilità di acquistare l’esterno destro basso Hector Bellerin. Per lo spagnolo i “Gunners” terrebbero anche in considerazione l’eventualità di un prestito.

Non sembra però un affare facile da mandare in porto. I giallorossi in quel ruolo saranno obbligati a cedere Florenzi e Karsdorp prima di intavolare qualunque trattativa per un nuovo calciatore.

