Nel prossimo calciomercato della Roma sono diversi i nomi che potrebbero approdare alla corte di Paulo Fonseca. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa ma nello stesso tempo abbassare il monte ingaggi.

Prima di comprare probabilmente il club cederà alcune pedine che non rientrano più nei piani dell’allenatore portoghese. In questo modo si reperiranno delle importanti risorse economiche, magari da reinvestire in parte nel mercato.

Calciomercato Roma, le contropartite per Castrovilli

Come riporta Il Corriere dello Sport, uno dei possibili obiettivi per la Roma a centrocampo è Gaetano Castrovilli, mediano che ha disputato una ottima stagione con la Fiorentina. I viola non vorrebbero cederlo, considerato che probabilmente già Iachini perderà Federico Chiesa. Ma i giallorossi sarebbero intenzionati a fare un tentativo per il giocatore, che ha ancora ampi margini di crescita e un ingaggio in linea con il tetto imposto dalla società.

Il suo valore di mercato è però di 35 milioni di euro, somma che la Roma potrebbe abbassare decisamente inserendo nella trattativa dei giocatori che piacciono molto ai viola. Il primo, e non è una novità, è Alessandro Florenzi. Altri giocatori che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina sono anche Juan Jesus e il giovane Calafiori. Quest’ultimo è appetito da più club, specie dopo aver giocato da protagonista l’ultimo match contro la Juventus.

