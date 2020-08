Calciomercato Roma, Cavani verso il Portogallo

Calciomercato Roma, Edinson Cavani sembra essere in procinto di trasferirsi in Portogallo per giocare tra le fila del Benfica

Le notizie sul futuro calcistico di Edinson Cavani in questo periodo si susseguono rapidamente. L’attaccante uruguayano nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Roma. La notizia era circolata quando si parlava di un interesse per la società giallorossa di una fantomatica cordata sudamericana.

In realtà gli ultimi rumors di mercato danno vicino il trasferimento di Cavani in Portogallo per militare tra le fila del Benfica. Secondo quanto riportato dal giornale lusitano A Bola infatti, l’ex Paris Saint Germain avrebbe ceduto alle lusinghe del club di Lisbona che gli avrebbe offerto uno stipendio annuo netto di 2,5 milioni di euro e un premio di 8 milioni al momento della firma.

Calciomercato Roma, il retroscena Cavani – Benfica

I portoghesi avrebbero battuto così la concorrenza di Inter e Atletico Madri, determinate ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore. L’interesse del Benfica per Cavani non è una novità di questi giorni.

Già nelle scorse settimane si era parlato di un incontro tra il fratello e agente del centravanti Walter Guglielmone, in arte Guly vecchia conoscenza del calcio italiano, e il presidente della squadra lusitana Luis Filipe Vieira.

La notizia era stata però prontamente smentita dallo stesso club portoghese, che attraverso un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale avevano bollato come falsa la voce circolata su questo incontro tra le parti.

Ancora prima sembra che Cavani avesse rifiutato una offerta di 12 milioni di euro all’anno, arrivata dagli Stati Uniti e precisamente dalla squadra di David Beckham l’Inter Miami.

C. C.

