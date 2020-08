Calciomercato Roma, se arriva Friedkin torna il “vecchio” direttore sportivo

Calciomercato Roma, secondo Calciomercato.com con l’arrivo di Dan Friedkin potrebbe tornare anche Walter Sabatini come direttore sportivo

La trattativa per la cessione societaria si è arricchita negli ultimi giorni di un nuovo potenziale acquirente che risponde al nome di Fahad Al Baker. La società gestita dall’imprenditore arabo si è andata ad aggiungere all’ormai noto gruppo americano guidato da Dan Friedkin.

Nonostante la concorrenza, il magnate texano è sicuro che alla fine dovrebbe riuscire a spuntarla e soprattutto a vincere le resistenze dell’attuale presidente James Pallotta, ancora non del tutto convinto dell’ultima offerta di circa 600 milioni di euro arrivata dal Texas.

Infatti, nel frattempo, sembra che Friedkin stia già muovendo dei passi per costruire dal punto di vista tecnico la Roma del futuro. Ed è chiaro che prima dei calciatori bisognerà occupare la casella di direttore sportivo rimasta vuota dopo il recente divorzio con Gianluca Petrachi.

LEGGI ANCHE >>>Cessione Roma, tutti gli affari di Fahad Al Baker

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, arriva una proposta dall’Arsenal

Calciomercato Roma, Sabatini ds con Friedkin

In questa direzione, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l’eventuale nuova Roma targata Friedkin avrebbe già avviato i contatti per affidare il ruolo di ds a Walter Sabatini. L’attuale direttore sportivo del Bologna non avrebbe però dato nessuna risposta definitiva a causa delle sue condizioni di salute che non gli permettono di avere impegni troppo stressanti.

Ironia della sorte comunque, se dovesse concretizzarsi il ritorno di Sabatini, sarebbe per certi versi surreale visto che la sua figura è stata fondamentale in alcuni anni della gestione Pallotta. In caso di mancato lieto fine alla trattativa, i nomi in lizza per sostituire Petrachi sono sempre gli stessi ovvero Burdisso, Carli e Paratici, con il primo che sembra in netto vantaggio sugli altri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, con Smalling non è finita: il piano dei giallorossi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Cavani verso il Portogallo

C. C.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!