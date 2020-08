Calciomercato Roma, le parole di Fienga su Smalling e Zappacosta

Calciomercato Roma, Fienga ha ringraziato Smalling e Zappacosta per il loro contributo, non escludendo però un loro possibile ritorno.

La Roma ha ringraziato pubblicamente tramite un comunicato apparso sul suo sito ufficiale i due calciatori Davide Zappacosta e Chris Smalling. I due, arrivati in prestito da Chelsea e Manchester United, hanno concluso la loro avventura in giallorosso. Quanto meno per questa stagione. “Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione”, ha detto Guido Fienga.

“Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto del Club: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi”.

Smalling ha collezionato 37 presenze con la maglia giallorossa, segnando tre gol, mentre Zappacosta, bloccato da un lungo infortunio al legamento crociato, è stato impiegato in nove occasioni.

“Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro”, ha concluso il CEO della Società. Parole che fanno ben sperare, soprattutto nel caso di Smalling, visto che per quanto riguarda Zappacosta pare non esserci il parere positivo da parte dell’allenatore Fonseca.

Roma, i convocati per la partita contro il Siviglia

Intanto la Roma ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Siviglia.

PORTIERI

Pau Lopez

Daniel Fuzato

Matteo Cardinali

Antonio Mirante

DIFENSORI

Aleksandar Kolarov

Davide Santon

Federico Fazio

Gianluca Mancini

Bruno Peres

Leonardo Spinazzola

Roger Ibanez

Riccardo Calafiori

CENTROCAMPISTI

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

Diego Perotti

Gonzalo Villar

Nicolo Zaniolo

Amadou Diawara

Henrikh Mkhitaryan

ATTACCANTI

Edin Dzeko

Cengiz Ünder

Nikola Kalinic

Carles Perez

Justin Kluivert

📋 Ecco i nostri 24 convocati per la sfida degli ottavi di finale di @EuropaLeague contro il Siviglia 💪#UEL #ASRoma pic.twitter.com/akeHKR7DRI — AS Roma (@OfficialASRoma) August 4, 2020

