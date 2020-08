Calciomercato Roma, offerto un centrale del Barcellona

Il calciomercato della Roma vedrà sicuramente l’arrivo di almeno un difensore centrale nuovo, sperando poi nel ritorno di Chris Smalling dal Manchester United.

Non è infatti un mistero che la volontà del club giallorosso sia quella di riuscire a riportare nella capitale il centrale inglese, che tanto bene ha fatto alla corte di Paulo Fonseca. Il Manchester ha fatto muro sulla sua cessione, o meglio sulla cifra per la quale lo lascerebbe partire. Le numerose offerte al rialzo dei capitolini non sono bastate a far vacillare lo United. Che ha puntato i piedi e non farà partecipare Smalling nemmeno alle prossime sfide di Europa League.

Calciomercato Roma, spunta Umtiti

Come ha riportato anche Il Corriere dello Sport, ai giallorossi sarebbe stato offerto il centrale del Barcellona Samuel Umtiti, alla ricerca di un club che gli consenta di giocare con continuità. Gli spagnoli hanno intenzione di cedere il giocatore, ma potrebbero anche mandarlo nuovamente in prestito. Nella stagione appena conclusa Umtiti, che pure ha vinto un titolo di campione del mondo con la Francia, ha collezionato appena 13 presenze.

Ad ogni modo il difensore centrale in pole position per vestire la maglia della Roma nella prossima stagione è Vertonghen, libero dopo aver concluso il contratto con il Tottenham. L’accordo sembra essere vicino. Non sarebbe comunque un “sostituto” di Smalling, visto che la società giallorossa proverà nelle prossime settimane a cercare un nuovo accordo con il Manchester United, forte anche del fatto che il calciatore inglese gradirebbe ancora giocare nella capitale.

