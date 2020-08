CALCIOMERCATO ROMA PEDRO OPERATO LE ULTIME – Nonostante manchi ancora l’ufficialità, Pedro si può (quasi) considerare un nuovo giocatore giallorosso. Il giocatore spagnolo è andato in scadenza di contratto con il Chelsea e nelle prossime settimane ufficializzerà la sua nuova squadra.

Pedro ok dopo l’operazione

Settimane che saranno decisive anche per il recupero dell’ex giocatore del Barcellona, il quale proprio nell’ultima partita di sabato scorso, finale di FA Cup persa contro l’Arsenal, è stato costretto ad uscire in barella per l’infortunio alla spalla destra. Il calciatore si è sottoposto proprio in mattinata ad un intervento chirurgico in artroscopia per per ridurre la sublussazione riportata sabato scorso.

Tempi di recupero Pedro

Lo stesso calciatore subito dopo l’operazione ha voluto salutare i tifosi blues con un post su Instagram: “L’intevento è andato bene. Tornerò presto. Un peccato non aver vinto la FA Cup. Grazie per il vostro supporto”. La prognosi è tra le 4 e le 6 settimane, come ha fatto sapere lo stesso club londinese che ha seguito il giocatore con grande professionalità. Per l’ormai ex Chelsea contratto biennale (e opzione per il terzo anno) da tre milioni di euro netti a stagione.

Inizio prossima stagione AS Roma

Il raduno della Roma per l’inizio della prossima stagione è previsto tra il 25 e il 31 agosto, ma tutto dipenderà da quando si concluderà la stagione e quindi il cammino in Europa dei capitolini.

