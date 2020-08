Mentre il Lipsia continua a studiare l’offerta giusta, su Schick si sta muovendo concretamente il Torino, ecco le ultime sull’attaccante ceco della Roma

Non solo Lipsia e Premier su Patrik Schick. Nei giorni scorsi, complice il sempre più probabile approdo di Giampaolo in panchina, si è parlato molto dell’interessamento del Torino per l’attaccante ceco. Il club granata, tuttavia, difficilmente potrà garantire alla Roma il cash da 25 milioni di euro chiesto al club tedesco e per questo ha studiato di poter inserire nella trattativa il nome di Nkoulou. Un profilo che piaceva soprattutto all’ex direttore sportivo, Gianluca Petrachi, ma che non scalda troppo i cuori all’attuale dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, individuata la contropartita per Schick

Nonostante ciò, dalla Capitale non hanno chiuso definitivamente le porte all’affare individuando tuttavia in Armando Izzo, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, la pedina ideale per tentare di arrivare a dama. L’ex Genoa ha più o meno la stessa valutazione di Schick (20-25 milioni) e qualche chiacchierata con Mino Raiola, suo agente da qualche mese, c’è già stata. Perfetto per la difesa a tre, il ventottenne piace anche ad altre squadre che utilizzano questo modulo, come Atalanta, Fiorentina e Inter.

