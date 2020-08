CALCIOMERCATO ROMA SMALLING – ‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi…E poi ritornano‘, recita la celebre canzone ‘Amici Mai’ di Antonello Venditti. Può essere questo il caso di Chris Smalling, che proprio questa mattina ha preso il volo di ritorno a Manchester, dopo che la Roma non è riuscita a trovare un accordo (anche di poche settimane) con lo United per la permanenza del centrale inglese. Dunque avventura finita nella capitale, ma non definitivamente (forse).

Smalling, speranza Roma

Richiesta clamorosa quella dei Red Devils: 300 mila euro a partita, che i giallorossi avrebbero dovuto versare nelle casse per trattenere Smalling. Proposta ovviamente rispedita al mittente e rapporti sempre più incrinati. L’edizione online de ‘Il Romanista riporta come il club capitolino farà comunque di tutto anche nelle prossime settimane per riportare Smalling in vista della prossima stagione.

Il piano della Roma per l’inglese

Dovrà pur ripartire, in qualche modo, la trattativa sull’asse Roma-Manchester, con la differenza però che i giallorossi non avranno al pistola puntata contro e potranno liberamente decidere di fare un’offerta che magari dall’altra parte potrà essere anche accettata, senza avere più il timore che possano incontrarsi in Europa League per un’eventuale semifinale, valida quindi per l’accesso alla finale del 21 agosto in programma a Colonia. La Roma potrà fare il suo gioco e lo United non vorrà a quel punto nemmeno i 20 milioni di euro richiesti, accettandone qualcuno di meno. Nel frattempo si valuta anche Umtiti del Barcellona.

