Calciomercato Roma, Smalling saluta ma lascia aperto uno spiraglio

Calciomercato Roma, il difensore Smalling ha salutato compagni e tifosi con un messaggio pubblicato su Instagram in cui lascia comunque uno spiraglio per un possibile ritorno.

La Roma non è riuscita a trovare l’accordo con il Manchester United e così Chris Smalling non sarà a disposizione per la partita di Europa League contro il Siviglia. Né per la Final Eight, in caso di qualificazione. Davvero un peccato per i giallorossi non potere contare sul difensore di maggiore affidamento in una delle partite più importanti della stagione.

Nonostante gli sforzi fatti, il Manchester United ha detto no alle offerte presentate della Roma e non è voluto scendere nemmeno di un centesimo sotto dai venti milioni di euro richiesti per il difensore. Troppi vista l’età del calciatore e considerata anche la situazione economica attuale della Roma, che potrebbe tra l’altro cambiare società a breve.

Calciomercato Roma, il messaggio di Smalling

Smalling ha salutato compagni e tifosi con un messaggio su Instagram. Poche righe per ringraziare tutti, lasciando però uno spiraglio per un possibile ritorno.

“Sono devastato dal fatto di non potere finire ciò che abbiamo iniziato in questa stagione. L’amore che mi avete dimostrato in un periodo così breve è stato speciale e non verrà mai dimenticato. Voglio ringraziare tutti e fare un grande in bocca al lupo ai calciatori e allo staff per la partita contro il Siviglia. Daje Roma”.

Proprio nel finale si può intendere uno spiraglio aperto. Smalling non fa un augurio generico per il futuro a calciatori e staff della Roma, ma va nello specifico indicando proprio la prossima partita di Europa League. Un piccolo indizio per la possibilità che una volta terminata l’Europa League la trattativa vada avanti, chissà con esito positivo e un ritorno di Smalling in giallorosso.

