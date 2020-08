ARBITRO SIVIGLIA-ROMA EUROPA LEAGUE – Tra poco più di 48 ore la Roma tornerà in Europa con la sfida della MSV Arena di Duisburg, in Germania, nella gara contro il Siviglia di Julen Lopetegui, valevole per l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione europea per club per importanza. A differenza di tutte le altre sfide, Siviglia-Roma e Inter-Getafe (gara in programma domani sera) saranno disputate a campo neutro, visto che la gara di andata non era stata giocata.

Kuipers arbitro Siviglia-Roma

Il direttore di gara sarà l’olandese Björn Kuipers, assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto ufficiale sarà Serdar Gözübüyük, mentre al Var ci saranno Pol van Boekel e il suo assistente Dennis Higler. Sei i precedenti tra i giallorossi e l’arbitro olandese: una sola vittoria (3-2 in Champions all’Olimpico contro il Basilea), tre pareggi e due sconfitte.

