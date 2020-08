Nemmeno il tempo di concludere il campionato che già si pensa alla prossima stagione di serie A: ecco quando si ripartirà.

La Juventus si è aggiudicata lo scudetto davanti all’Inter, all’Atalanta e alla Lazio. La Roma ha strappato il quinto posto e con esso la qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Questa è stata una stagione decisamente insolita. A causa del Covid c’è stata una lunga pausa e il campionato si è chiuso solamente domenica scorsa. E con gli impegni europei che sono alle porte, si giocherà fino ad agosto inoltrato. Nonostante questo non c’è tanto tempo per le ferie, perché all’orizzonte nel 2021 ci sono gli Europei rinviati quest’anno. E dunque già nel mese di settembre si dovrà tornare in campo, pronti per un’altra avvvincente stagione.

Roma in campo il prossimo 19 settembre

Quando si ricomincia. Il Corriere dello Sport conferma che è stata trovata l’intesa nel corso dell’ultimo consiglio federale. La serie A 2020-2021 ricomincia il prossimo 19 settembre, di fatto una settimana dopo rispetto alla data che era stata inizialmente ipotizzata. Un cammino lungo ma senza troppo soste, e di fatto si giocherà anche il 3 gennaio. La pausa natalizia sarà più corta. E si concluderà tutto entro il 23 maggio, data nella quale c’è in programma l’ultima giornata. Ma gli appassionati di calcio non resteranno a bocca asciutta nemmeno nella prossima estate, visto che ci sono in calendario gli Europei.

