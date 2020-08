Siviglia-Roma, esclusivo Quiles (Deportes Cuatro): “Il segreto è Monchi”

In vista di Siviglia-Roma, ottavi di finale di Europa League, Asromalive.it ha intervistato la giornalista di Deportes Cuatro (Mediaset España) Ana Quiles per conoscere meglio lo stato di forma degli spagnoli.

Il Siviglia come arriva a questa gara contro la Roma visto l’ottimo andamento in campionato?

Sicuramente la forma fisica della squadra andalusa è davvero molto buona, e uno dei calciatori che sta molto bene è Ocampos, un acquisto voluto da Monchi. A questo proposito apro una piccola parentesi, perché se a Roma si pensa che il direttore sportivo del Siviglia non sia il massimo invece in Spagna è considerato uno dei migliori dirigenti a livello mondiale. Ed è anche grazie a lui e ai suoi acquisti se il Siviglia sta giocando un ottimo calcio.

Cosa pensi non abbia funzionato per Monchi qui a Roma?

Sono sicura che il problema principale è stato quello che non ha avuto abbastanza tempo a disposizione. A Siviglia ci ha messo tantissimo impegno, e molte ore di lavoro per poter creare una squadra con delle qualità, e la giusta forza per vincere molti trofei. A Roma invece da lui volevano subito dei risultati, ma come sappiamo tutti le vittorie non arrivano mai in poco tempo. Credo che l’ambiento romano è molto complesso da questo punto di vista.

Siviglia-Roma: che partita ti aspetti e quante possibilità hanno i giallorossi di passare il turno, vista anche l’assenza di Smalling?

Penso che sarà una partita molto equilibrata da parte di entrambe le squadre. Il Siviglia esprime un calcio simile a quello della Roma. Rispetto ai giallorossi non segna tanti gol, ma ne subisce pochi. Fonseca ha dato tanta sicurezza alla propria squadra con il cambio di modulo con il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, ma sappiamo benissimo che in Europa sono poche le squadre che utilizzano questa tattica, e potrebbe risultare un azzardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling: i giallorossi non si arrendono

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, è derby per un attaccante spagnolo

Siviglia-Roma, Quiles parla dei calciatori spagnoli in giallorosso

La giornalista Ana Quiles, esperta di Serie A e Liga, ha parlato anche dei calciatori spagnoli che vestono la maglia giallorossa.

La Roma in rosa ha tre calciatori spagnoli che sono Pau Lopez, Carles Perez e Gonzalo Villar quali di questi ti ha colpito di più?

Sono tre ottimi calciatori che hanno dimostrato le loro qualità, ma quello che mi ha colpito di più è stato Villar perché contro la Juventus ha dimostrato di avere una grinta, e una tecnica da poter giocare titolare in tutte le partite.

A Siviglia cosa si diceva della Roma dopo le tre sconfitte quando è ripartito il campionato, e come è cambiato il pensiero ora che il campionato italiano è terminato?

Ricordo benissimo quell’anno che la Roma di Di Francesco è arrivata in semifinale di Champions League, ma in campionato non andava benissimo, e in Spagna e soprattutto a Barcellona c’era molto entusiasmo per aver trovato una squadra come i giallorossi, ma alla fine anche i quotidiani spagnoli si sono dovuti ricredere. Credo che il pensiero a Siviglia sia quello che affronteranno una squadra molto forte, e soprattutto in forma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!