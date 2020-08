Calciomercato Roma, Mkhitaryan in giallorosso e Willian all’Arsenal

Calciomercato Roma, l’Arsenal vuole acquistare Willian svincolatosi dal Chelsea, ma per farlo c’è bisogno che Mkhitaryan resti in giallorosso

Tra le squadre inglesi più desiderose di rinnovarsi e di riuscire a competere ad alti livelli c’è sicuramente l’Arsenal. I londinesi, freschi vincitori della FA Cup, sono attivi sul mercato e stanno cercando di piazzare dei colpi anche tenendo d’occhio il budget.

In particolare, l’ultima indiscrezione arrivata dall’Inghilterra coinvolge anche la Roma. Secondo il quotidiano The Sun infatti, i “Gunners” starebbero pensando di ingaggiare l’esterno di attacco brasiliano Willian appena svincolatosi dal Chelsea.

L’interesse del tecnico biancorosso Mikel Arteta è molto forte sul calciatore, ma prima di potersi concentrare sulla trattativa l’Arsenal ha bisogno di essere sicuro che Henrikh Mkhitaryan vesta ancora la casacca della Roma.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan vuole rimanere in giallorosso

Preoccupazioni questo senso per il club londinese non dovrebbero essercene. Il calciatore armeno ha più di una volta fatto capire che il suo desiderio sarebbe quello di restare nella Capitale. Fonseca lo ritiene una pedina fondamentale per il suo progetto tecnico futuro e i contatti tra Roma e Arsenal per la buona riuscita dell’affare sono ormai in corso da tempo.

Piuttosto, sempre secondo il The Sun, i “Gunners” dovranno cercare di vincere le resistenze nella trattativa da parte dell’agente dello stesso Willian, Kia Joorabchian, che vorrebbe per il suo assistito un contratto di tre anni invece dei due offerti dai biancorossi.

C. C.

