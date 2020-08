CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JAVIER PASTORE – Un vero e proprio ‘calvario’ non ha permesso una serenità ragionevole tale al centrocampista offensivo argentino di vivere bene la sua esperienza giallorossa. Dopo due anni potrebbe essere, dunque, terminata l’avventura capitolina del ‘Flaco’ prelevato proprio due anni fa dal Paris Saint-Germain per 24,7 milioni di euro.

Calciomercato Roma, futuro Pastore

Contratto quinquennale, all’epoca fatto firmare dalla Roma e dal diesse Monchi, per altri tre anni di contratto rimanenti. Adesso però c’è un problema più grande, un edema osseo all’anca che lo sta costringendo a rimanere lontano dai campi in totale da cinque mesi. Escluso anche dalla lista Uefa, l’ex giocatore di PSG e Palermo, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha svuotato l‘armadietto portando in macchina diversi scatoloni ed è uscito da Trigoria mentre i suoi compagni di squadra erano in campo.

Pastore verso la rescissione?

Oggi il Flaco sosterrà una vita specialista all’anca per capire come risolvere da questo infortunio che gli sta creando tanti problemi negli ultimi anni della sua carriera. I suoi ultimi minuti alla Roma potrebbero essere stati quelli disputati a San Siro contro il Milan lo scorso 28 giugno. Nelle prossime settimane, intanto, potrebbe arrivare un’offerta dalla MLS (Major League Soccer) dall’Inter Miami di David Beckham.

