Calciomercato Roma, il vice-Dzeko può arrivare con uno scambio

Calciomercato Roma, con l’addio di Pallotta e l’arrivo di Friedkin salgono le possibilità di trattenere Dzeko. Serve comunque un vice: occasione Vlahovic dalla Fiorentina.

Sono ore importantissime per il futuro della Roma, in campo e fuori dal campo. C’è da giocare un importante ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia. E c’è la possibile cessione della società da Pallotta a Friedkin, che sembra ormai imminente.

Con l’arrivo di Friedkin salirebbero le possibilità di trattenere Dzeko, in odore di sacrificio in caso di mancata cessione del club per mettere a posto i conti in rosso di Pallotta.

Se come tutti i tifosi si augurano resterà Dzeko, ci sarà comunque bisogno di un suo vice più affidabile di Nikola Kalinic che tornerà all’Atletico Madrid. E soprattutto, vista l’eta dell’attaccante bosniaco, l’ideale sarebbe puntare su un giovane di prospettiva che in futuro potrebbe magari diventare l’erede di Dzeko.

Calciomercato Roma, ipotesi Vlahovic dalla Fiorentina

Un profilo che piace molto ai dirigenti della Roma è quello di Dusan Vlahovic. La Fiorentina si ritrova attualmente con tre attaccanti centrali: Kouamè, Cutrone e appunto Vlahovic. Vista la conferma di Iachini che punterà ancora sul 3-5-2, uno di questi è evidentemente di troppo. Il primo indiziato a lasciare è proprio Vlahovic. La Fiorentina sarebbe anche disposta a darlo in prestito per farlo crescere e riaccoglierlo in futuro, ma potrebbe vacillare in caso di proposta di acquisto a titolo definitivo, come riporta La Nazione.

La Fiorentina, come scritto nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, ha nel mirino parecchi giallorossi: Alessandro Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. E a tale proposito non sono da escludere degli scambi tra le due società, senza dimenticare l’interesse della Roma anche per il centrocampista Castrovilli.

