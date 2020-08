CALCIOMERCATO ROMA CETIN AL VERONA – Già nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la chiusura dell’affare tra la Roma e l’Hellas per l’approdo a Verona di Mert Cetin. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Calciomercato Roma, Cetin al Verona

Il difensore turco classe ’97 era stato prelevato dall’allora direttore sportivo del club giallorosso Gianluca Petrachi per 3 milioni di euro dal Gençlerbirligi. L’accordo prevedeva anche un ulteriore 10% del prezzo di cessione eccedente i 5 milioni di euro. Sarà dunque il turco il sostituto di Amir Rrahmani, destinato a lasciare il club guidato da Ivan Juric.

Le cifre di Cetin al Verona

L’accordo tra i giallorossi e gli scaligeri è quello del prestito oneroso (circa un milione di euro, ndr) con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma. Nella giornata odierna il giocatore effettuerà le classiche visite mediche di rito per poi dirigersi in sede a firmare il contratto. In questa stagione sono sei le presente con la maglia capitolina, con 4 ammonizioni e un cartellino rosso rimediato.

