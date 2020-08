CESSIONE AS ROMA POSSIBILE RITORNO PETRACHI – Ore caldissime per il futuro societario del club capitolino, sempre più vicino ad essere passato di mano da James Pallotta al Friedkin Group. Giorni (o settimane) decisive dunque per la fase finale dell’era Pallotta conclusa come peggio non si poteva a livello di rapporto con i tifosi, mentre sul campo bisognerà vedere cosa farà la Roma in Europa League (domani ottavo di finale contro il Siviglia a Duisburg alle ore 18:55).

Nuova proprietà Roma, torna Petrachi?

In serata sono arrivate clamorose indiscrezioni riguardo un ritorno in casa giallorossa. Infatti qualora si concludesse la cessione del club capitolino, il nuovo proprietario potrebbe far tornare nello staff dirigenziale il direttore sportivo Gianluca Petrachi, riferisce il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora durante un collegamento sull’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’.

Ritorno Petrachi difficile

Resta comunque molto difficile, quasi improbabile, un ritorno in auge dell’ex diesse del Torino, che comunque non si è lasciato bene con alcuni giocatori e con il tecnico Paulo Fonseca. Un ritorno di Petrachi potrebbe significare anche rivoluzione sulla panchina e in campo. Ipotesi dunque molto molto lontana.

