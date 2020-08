Cessione Roma, Al Baker si ritira, Friedkin ora è a un passo

Cessione Roma, Fahad Al Baker ha deciso di interrempore la trattativa per l’acquisto dei giallorossi e ora Friedkin sembra davvero a un passo

Sono ore frenetiche per il passaggio di proprietà della Roma. James Pallotta ha fretta di chiudere la trattativa e avrebbe ormai deciso di cedere la sua poltrona al magnate texano Dan Friedkin.

Andiamo con ordine. Secondo il quotidiano del Kuwait Aljarida, l’attuale presidente giallorosso avrebbe concesso 24 ore di tempo all’imprenditore arabo Fahad Al Baker per superare l’offerta di circa 600 milioni di euro presentata dal gruppo Friedkin.

Messo con le spalle al muro, il capo della Winners International Trading dopo essersi consultato con i suoi soci avrebbe deciso di abbandonare la partita per l’acquisizione della società giallorossa, spalancando di fatto le porte della Roma a Dan Friedkin.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma: Pallotta aspetta il rilancio ma c’è il rischio ridimensionamento

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, chiusura imminente con Dan Friedkin: c’è la firma

Confirmation now from even #Roma: Fahad #AlBaker is no longer in negotiations to acquire the club @ASRomaPress

— John Solano (@Solano_56) August 5, 2020