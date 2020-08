Sono giorni bollenti per la cessione Roma. Con James Pallotta che sembra davvero molto vicino a passare la mano. La situazione.

Ormai non ci sono dubbi sulla volontà dell’attuale presidente giallorosso, che è intenzionato a cedere il club ma che aspetta anche una offerta che lo soddisfi. Nel frattempo il titolo in Borsa ieri ha avuto una impennata (+8.65). Come riporta Il Corriere dello Sport, al momento la situazione vede Dan Friedkin aver presentato una offerta vincolante, mentre ci sarebbe anche l’interesse del kuwaitiano Fahad Al-Baker che avrebbe presentato invece una offerta informale.

Cessione Roma, Friedkin in vantaggio ma…

Il quotidiano sportivo sottolinea come in vantaggio per l’acquisizione del club ci sia Friedkin, anche perché l’imprenditore del Texas ha già effettuato la due diligence ed è in contatto ormai quotidiano con i legali di Pallotta. Ma Al-Baker confida in una rimonta.

Proprio in virtù dell’offerta arrivata dal Kuwait, Pallotta attende di fatto un rilancio da parte di Friedkin. Il Corriere dello Sport infatti sottolinea come l’offerta di 490 milioni (più altri 85 da immettere nelle casse del club) non sia del tutto soddisfacente per l’attuale presidente giallorosso, ma sottolinea anche come in caso di rilancio il closing potrebbe arrivare entro la fine del mese. Nonostante il pressing di Al-Baker che pare essere molto determinato nella sua volontà di acquistare il club. Un “duello” che comunque sembra avviarsi alle battute finali, il tempo inizia a stringere e la Roma, senza una svolta sul piano societario, rischia di dover lasciar partire alcuni dei suoi gioielli. Con un ridimensionamento tecnico che sarebbe inevitabile.

