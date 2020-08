Europa League, Zaniolo verso l’undici titolare

Europa League, Fonseca sembra essersi deciso a schierare dal primo minuto Nicolò Zaniolo nella sfida contro il Siviglia

Sono tanti i dubbi di formazione che attanagliano la mente del tecnico della Roma Paulo Fonseca in vista del match di Europa League in programmo domani a Duisburg contro il Siviglia.

In particolare l’allenatore portoghese dovrà sciogliere le riserve per quanto riguarda la linea offensiva da mandare in campo nella sfida contro gli andalusi dell’ex ds giallorosso Monchi. Una novità delle ultime ore in questo sesnso potrebbe essere rappresentata dall’intenzione del mister di schierare dal primo minuto Nicolò Zaniolo.

Secondo Radio Radio infatti, Fonseca dopo aver visto all’opera il 22 per 60 minuti sabato scroso contro la Juventus, sarebbe più che mai orientato a dargli questa chance da titolare in una gara di fondamentale importanza per il futuro dei giallorossi.

Europa League, staffetta Zaniolo – Pellegrini

Zaniolo ha mostrato subito di essere sulla via del pieno recupero dopo l’infortunio patito al legamento crociato del ginocchio destro nel gennaio scorso e il conseguente intervento chirurgico. Sin dalle prime partite in cui ha rimesso piede in campo la sua voglia di giocare si è mostrata lampante agli occhi di tutti.

E questo a dispetto di critiche e voci di mercato che lo vogliono sempre in procinto di lasciare la Roma. Sicuramente però c’è da dire che ancora il numero 22 non ha i 90 minuti nelle gambe. Per questo Fonseca starebbe pensando ad una staffetta Zaniolo – Pellegrini nel match di domani contro il Siviglia.

Anche Lorenzo è reduce dalla frattura del setto nasale rimediata nello scontro con Milenkovic durante la gara con la Fiorentina. Dopo l’intervento il calciatore ha ripreso in questi giorni ad allenarsi con i compagni indossando una maschera protettiva. Il suo impiego nella sfida europea non è in dubbio, ed è davvero probabile che entrerà a partita in corso per alternarsi proprio con Zaniolo.

