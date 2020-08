Roma, il futuro di Morgan De Sanctis sembra essere lontano dalla capitale. Lo attende l’Ascoli dove svolgerà un importante ruolo.

Sono diversi giorni che si parla del possibile divorzio tra l’ex portiere e il club giallorosso. Come riporta Il Corriere dello Sport De Sanctis avrebbe già annunciato al Ceo Fienga la volontà di lasciare la società dopo il prossimo 31 agosto. Ad attenderlo ci sarebbe l’Ascoli, dove è già passato un altro ex dirigente giallorosso, ovvero Bifulco. Per De Sanctis sarebbe pronto il ruolo di direttore generale. Il suo futuro dunque potrebbe essere con l’ambizioso club marchigiano.

Roma alla ricerca del nuovo ds

Lo stesso quotidiano sportivo continua a sottolineare come al più presto la Roma dovrà trovare un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Petrachi e l’imminente addio anche di De Sanctis. In pole position ci sarebbe Nicolas Burdisso, che ha svolto questo ruolo recentemente in Argentina con il Boca Juniors. Ha giocato per molti anni in serie A, conosce bene l’Italia e anche Roma, visti i suoi trascorsi giallorossi. Tuttavia non si esclude che un cambio di proprietà societario rapido potrebbe riportare in giallorosso Walter Sabatini. Oggi al Bologna, ma in passato già direttore sportivo giallorosso e scopritore di tanti talenti.

