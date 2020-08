Roma, futuro rossoblù per Daniele De Rossi

Roma, il direttore sportivo del Bologna Walter Sabatini vuole Daniele De Rossi come allenatore della primavera rossoblù

Il futuro di allenatore di Daniele De Rossi si arricchisce di una nuova indiscrezione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’ex centrocampista della Roma potrebbe finire sulla panchina della primavera del Bologna.

A sponsorizzare la sua candidatura e a volerlo fortemente nella città emiliana, sarebbe un’altra ex conoscenza giallorossa, ovvero Walter Sabatini attuale direttore sportivo del club rossoblù.

Nei prossimi giorni tra i due dovrebbe esserci un incontro in cui Sabatini dovrebbe illustrare a De Rossi la programmazione e le peculiarità del progetto tecnico che lui ha in mente. La difficoltà per l’ex capitano romanista potrebbe trovarsi nel non riuscire ad ottenere la deroga per allenare da parte della Federcalcio.

Roma, il futuro di Daniele De Rossi

Nelle ultime settimane sono state tante le future panchine “assegnate” a Daniele De Rossi. Innanzitutto la Fiorentina, con il patron Rocco Commisso che invece ha confermato Iachini alla guida dei viola, smentendo categoricamente le voci di contatti con De Rossi.

Poi nei giorni scorsi è spuntata la voce che lo vorrebbe come possibile allenatore del Palermo, tornato dopo un anno trascorso nei dilettanti a militare serie C. Una pista comunque molto difficile da percorrere e infatti la dirigenza rosanero sembra che stia vagliando altri nomi come Fabio Grosso o Gaetano Auteri.

Ora questo interesse da parte di Sabatini che sembrerebbe molto concreto. Se però per De Rossi non dovesse arrivare la deroga della Federcalcio, allora il ds rossoblù potrebbe valutare i profili di Pietro Magnani, che è stato il vice di Renzo Ulivieri per tanti anni e ha già guidato la Primavera degli emiliani, e Luca Vigiani che in questa stagione è stato il mister dell’Under 17 felsinea.

