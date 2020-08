Siviglia-Roma, i convocati di Fonseca per l’Europa League

Tutto pronto ormai per Siviglia-Roma, match in gara secca che sarà valido per gli ottavi di finale di Europa League. Si gioca il 6 agosto alle ore 18.55.

Una sfida che rappresenta un ostacolo durissimo per l’undici di Paulo Fonseca, che si troverà di fronte una delle squadre favorita dai pronostici per la conquista del trofeo. Il tecnico portoghese non potrà contare su Smalling, che è tornato al Manchester United per fine prestito, e nemmeno sul centrocampista Veretout, squalificato. Due perni della sua formazione insomma non saranno in campo per questa sfida al Siviglia dell’ex Monchi e rappresentano delle assenze molto pesanti per i giallorossi.

Siviglia-Roma, convocato Pellegrini

Tramite il sito ufficiale la Roma ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati per questo match che si giocherà in campo neutro a Duisburg. Non ci sono particolari novità se non la conferma che Lorenzo Pellegrini ha recuperato e sarà della sfida, seppur con una maschera protettiva dopo l’operazione al naso. Inserito nell’elenco il giovane Calafiori, c’è anche Cengiz Under insieme a Kluivert tra gli attaccanti. I due ultimamente hanno davvero giocato pochissimo.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Mirante.

Difensori: Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Zaniolo, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Cengiz Under, Carles Perez, Kalinic, Kluivert.

📋 Ecco i nostri 24 convocati per la sfida degli ottavi di finale di @EuropaLeague contro il Siviglia 💪#UEL #ASRoma pic.twitter.com/akeHKR7DRI — AS Roma (@OfficialASRoma) August 4, 2020

