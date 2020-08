Siviglia-Roma, Pellegrini: “Faremo una grande partita”

La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro il Siviglia. Un match molto importante perché darà l’accesso alla Final Eight del torneo.

Paulo Fonseca qualche problema di formazione da risolvere ce l’ha. E’ out Smalling, che ha lasciato la squadra per fine prestito, ma non ci sarà nemmeno il motorino di centrocampo Veretout. Assente per squalifica. Per fortuna rientrerà invece Lorenzo Pellegrini, che dopo l’operazione al naso scenderà in campo con una maschera protettiva.

Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista al sito della Roma, nella quale ha affrontato diversi argomenti.

Roma, le parole di Pellegrini

“Sto bene, mi sto riprendendo. Saranno importantissimi questi due giorni che precedono la partita per migliorare la respirazione, questa è la cosa che mi preme di più. La mascherina si può portare tranquillamente, non posso lamentarmi, la indosso senza problemi per giocare un ottavo finale di Europa League: voglio mettermi a disposizione dei miei compagni” ha detto Pellegrini riguardo le sue condizioni fisiche. Rientrerà sicuramente nella lista dei convocati di Fonseca.

E a riguardo del tecnico solo parole al miele da parte del mediano. “Personalmente quello che apprezzo di più del mister è che è un allenatore ambizioso, con tanta voglia di vincere e di crescere, ma riesce ad affrontare tutte queste cose con la massima serenità. – ha detto – Non è scontata questa cosa, a volte in quel ruolo si rischia di vivere certe situazioni con ansia e tensione, ma lui riesce a trasmettere davvero tanta serenità e lo stimo molto per questo. Tecnicamente, poi, secondo me ha già dimostrato di essere un grande allenatore”.

Sulla strada dei giallorossi c’è il Siviglia. “Secondo me vedremo una grande Roma, abbiamo preso una delle due squadre più forti della competizione, è vero, ma sono certo che faremo una grande partita, per l’atteggiamento e la voglia di vincere: ci teniamo tanto e dovremo dimostrarlo sul campo” ha detto Pellegrini.

