La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità: William Bianda giocherà la prossima stagione in Belgio. Tramite i propri canali ufficiali, infatti, lo Zulte Waregem ha annunciato l’ingaggio del difensore francese. Acquistato da Monchi per ben 6 milioni di euro, il centrale 20enne si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, con la speranza di riuscire a ritagliarsi spazi importanti in prima squadra dopo aver giocato solamente con la Roma Primavera.

