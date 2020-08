Calciomercato Roma, Friedkin “sogna” il nuovo direttore sportivo

Calciomercato Roma, Dan Friedkin ha un sogno come nuovo direttore sportivo per la sua avventura in giallorosso

Una dei primi tasselli per costruire la Roma di Dan Friedkin passa inevitabilmente dalla nomina di un nuovo direttore sportivo. In questa direzione nelle scorse settimane si sono già rincorsi molti rumors.

Uno dei nomi più caldi era quello di Nicolas Burdisso, ex difensore giallorosso che accetterebbe con entusiasmo il ritorno nella Capitale. Con il cambio di società tuttavia potrebbero aprirsi nuovi scenari. Negli ultimi giorni sono circolate voci su due vecchie conoscenze dalle parti di Trigoria. La prima riguarda Walter Sabatini, attuale ds del Bologna, che sembra però non essere interessato a causa delle sue precarie condizioni di salute che non gli permettono di avere impegni troppo stressanti.

La seconda è rappresentata dal clamoroso ritorno di Gianluca Petrachi dopo il recente addio nel mese di giugno. Anche questa pista sembra difficilmente percorribile perché i rapporti con il tecnico Fonseca pare siano parecchio incrinati.

In realtà il sogno di Dan Friedkin come nuovo direttore sportivo risponde a un nome di indiscusso rilievo e sicura esperienza.

Calciomercato Roma, Friedkin vuole Paratici

Secondo Sportmediaset infatti, il nuovo proprietario giallorosso vorrebbe affidare la poltrona di ds a Fabio Paratici, attuale CEO della Juventus. Anche in questo caso si parla di una strada difficilmente percorribile per diversi motivi.

Innanzitutto il divorzio dai bianconeri sembra davvero un’eventualità remota. Tuttavia, se l’avventura della “Vecchia Signora” in Champions dovesse concludersi in maniera deludente, le carte in tavola potrebbero cambiare. Anche in quel caso però ci sarebbe da battere la concorrenza di molti club che da tempo sono sulle sue tracce (Manchester United in primis).

C. C.

