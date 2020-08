Calciomercato Roma, un altro ex giallorosso come possibile ds

Calciomercato Roma, potrebbe arrivare un altro ex giallorosso come possibile direttore sportivo sotto la gestione Friedkin.

La società giallorossa ha appena cambiato proprietario, passando ufficialmente nelle mani dell’imprenditore texano. Che deve scegliere in breve tempo il nuovo direttore sportivo, l’uomo che dovrà incaricarsi delle trattative di mercato dei giallorossi nelle prossime settimane.

Un mercato nel quale il club capitolino dovrà cercare di cedere i giocatori che non rientrano nei piani del tecnico Paulo Fonseca, abbassando in questo momento anche il tetto degli ingaggi. Il nuovo ingresso societario dovrebbe scongiurare il pericolo di dover cedere i gioielli della rosa giallorossa. Ci sono diverse opzioni possibili per il ruolo di direttore sportivo. Ecco il punto della situazione.

Calciomercato Roma, spunta anche l’ipotesi Pradè

Come ha riportato Sky Sport, c’è anche una nuova opzione per il ruolo di direttore sportivo della Roma sotto la gestione Friedkin. Ed è quello di un altro ex giallorosso, vale a dire Daniele Pradè. E’ un dirigente di grande esperienza, oggi è il ds della Fiorentina, che conosce molto bene l’ambiente.

Quella del ritorno di Pradè si aggiunge alle altre ipotesi fatte in queste ultime ore. Vale a dire quella del ritorno di Petrachi, ultimo direttore sportivo giallorosso, e quella del ritorno di Walter Sabatini, anche lui con un passato importante nella capitale. Sembra dunque scemare la candidatura di Nicolas Burdisso della quale si era parlato nei giorni scorsi.

