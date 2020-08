Calciomercato Roma, la quota dei bookmaker per Castrovilli in giallorosso

Il calciomercato Roma è uno degli argomenti più caldi di quest’estate del 2020 insieme ovviamente alla cessione della società giallorossa.

Tanti movimenti ci saranno sicuramente in uscita, con il club che ha l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e racimolare delle somme importanti. Questo ovviamente non esclude rinforzi per mister Fonseca, che conta di avere una rosa importante a disposizione per far bene in Italia e anche in Europa. L’obiettivo primario per la prossima stagione rimane quello di approdare in Champions ed è per questo che dovranno arrivare delle pedine adatte al gioco del portoghese. Con l’arrivo di Friedkin inoltre, alcune trattative potrebbero sbloccarsi.

Calciomercato Roma, Castrovilli nel mirino

Come riporta Agipronews, la quota relativa al cambio di casacca – entro il prossimo 5 ottobre – di Gaetano Castrovilli, dal viola al giallorosso, è di “appena” 4,00 secondo gli analisti di Sisal Matchpoint. Questo vuol dire che c’è una relativa fiducia sul fatto che il calciatore possa lasciare la Fiorentina e accasarsi alla Roma.

I giallorossi infatti sembrano intenzionati a non mollare la presa e potrebbero fare un tentativo per il centrocampista, calciatore che ha ancora ampi margini di crescita e un ingaggio in linea con il tetto imposto dalla società. Il suo valore di mercato è di 35 milioni di euro, somma che la Roma potrebbe abbassare decisamente inserendo nella trattativa dei giocatori che piacciono molto al club del presidente Commissio. Il primo, e non è una novità, è Alessandro Florenzi. Altri giocatori che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina sono anche Juan Jesus e i giovani Riccardi e Calafiori.

