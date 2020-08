Cessione Roma, club a Friedkin nella notte italiana, Pallotta ha firmato i documenti e inizia una nuova era

‘Milanofinanza.it’ non ha dubbi: la Roma è di Dan Friedkin. Secondo il sito del quotidiano finanziario, nella notte italiane sono state apposte le firme per la cessione del club giallorosso al magnate californiano con base operativa in Texas. Un’operazione molto vicina ai 500 milioni che ha vissuto fasi concitate tra la giornata di martedì e di mercoledì, fino ad arrivare alla definitiva fumata bianca sancita dalla firma di James Pallotta. Friedkin ha già costituito una Newco a Londra per concludere il passaggio di proprietà.

