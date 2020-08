SIVIGLIA-ROMA DICHIARAZIONI DZEKO – L’attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match perso in gara secca, valido per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, contro il Siviglia.

LEGGI ANCHE Voti Siviglia-Roma: bocciati Zaniolo, Dzeko e Pau Lopez

Dichiarazioni Dzeko

Cosa ti ha deluso di più?

Tutto, tutto. perché penso che non siamo mai stati in partita, dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno mangiato in tutto, velocità, tecnica, preparazione della gara, in tutto, non siamo mai stati in partita.

Un solo tiro in porta, perché così poca produzione offensiva?

Non lo so, ci hanno pressato, noi volevamo sempre giocare giocare e non era possibile. Loro due passaggi, palla lunga e ci mettevano in difficoltà. Noi mi sa che non abbiamo visto che era difficile giocare da dietro piuttosto che mettere la palla su di me.

Quanto manca per fare il salto di qualità a livello internazionale?

Se guardiamo la partita di oggi sicuramente manca tanto. Ci dobbiamo fare qualche domanda, tutti qualche domanda in più.

Per chiudere, una risposta in più a queste domande?

Non lo so, c’è gente che deve pensare a queste cose. Io sono li per giocare, sono deluso questo si, abbiamo giocato male e come ho detto prima non siamo mai stati in partita.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!