Mancano ormai pochi minuti al fischio d’inizio di Siviglia-Roma, ottavo di finale di Europa League. Ecco le parole di Edin Dzeko.

Proprio il centravanti della Roma è stato il calciatore a parlare ai microfoni di Sky Sport prima della partita. Inutile sottolineare che Fonseca punta molto sul suo centravanti e leader della squadra per riuscire a conquistare una vittoria che spedirebbe i giallorossi alla Final Eight del torneo.

Anche oggi il numero nove sarà titolare e sarà supportato da Mkhitaryan e da Zaniolo, che il tecnico portoghese farà giocare fin dal primo minuto.

Siviglia-Roma, le parole di Dzeko

“Dobbiamo vincere per rimanere dentro al torneo e sicuramente dobbiamo fare una partita importante. Noi siamo pronti a dare tutto in questi novanta minuti” ha detto Dzeko, che sottolinea il buon momento della Roma. “Ultimamente stiamo facendo bene, abbiamo vinto così tante partite. Siamo pronti” ha detto il centravanti.

Arriva poi un dribbling secco alla domanda del giornalista riguardante il passaggio di proprietà del club. “Noi siamo molti motivati per la partita, c’è gente che poi pensa alle altre cose. Noi siamo qui a Duisburg per provare a fare di tutto per passare il turno”.

