Siviglia-Roma, al riposo è 2-0: pesa l’errore di Pau Lopez

La Roma è sotto di due gol alla fine del primo tempo contro il Siviglia. Pesa molto sul match l’errore di Pau Lopez.

Una prima parte di match sicuramente da dimenticare per la squadra di Paulo Fonseca, che è stata surclassata dagli spagnoli. Il Siviglia ha infatti dominato una squadra lenta e impaurita. Partenza a razzo della squadra di Lopetegui, che ha chiuso all’angolo la Roma fin dai primi minuti, collezionando calci d’angolo e colpendo anche una traversa con Koundè. A spezzare l’equilibrio al minuto numero 22 ci ha pensato poi Reguilòn, autore di una bella iniziativa personale.

Siviglia-Roma, papera di Pau Lopez

Certamente la percussione dell’esterno sinistro ex Real Madrid è stata pregevole, ma pesa come un macigno l’errore di Pau Lopez, che non è riuscito a intercettare una conclusione non certo imparabile. Subito il gol la Roma ha avuto qualche timido segnale di risveglio, ma il Siviglia si è dimostrato concreto e nel finale del primo tempo è riuscito anche a trovare il gol del raddoppio con En Nesyri, che ha sfruttato alla perfezione un assist dell’imprendibile Ocampos.

Nella ripresa il compito della squadra giallorossa si presenta davvero molto complicato. Di sicuro si spera di vedere in campo una formazione decisamente più determinata e vogliosa di cambiare le sorti della sfida.

