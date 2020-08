SIVIGLIA-ROMA DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match perso contro il Siviglia in Europa League, assumendosi tutte le colpe della netta sconfitta sotto tutti gli aspetti, dal piano mentale a quello tattico.

Dichiarazioni Fonseca

Abbiamo sentito i giocatori, sono tutti molto delusi, lei pensa di aver sbagliato qualcosa?

Anche io sono deluso, ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore, ha giocato meglio di noi e noi dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. E’ stato difficile giocare contro una squdara che ha fatto nettamente meglio. In questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Il principale responsabile sono io senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà, cioè che loro sono meglio di noi.

Farebbe le stesse scelte?

Si le stesse. La squadra ha vinto quasi tutte le ultime partite in campionato. Non c’erano ragioni per cambiare sistema. E’ difficile accettare, ma dobbiamo accettarla. Hanno giocato molto meglio di noi.

