Siviglia-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Siviglia-Roma, ottavo di finale di Europa League che si gioca in gara unica oggi alle ore 18.55. Ecco le formazioni ufficiali.

Una grande partita è quella che attende i giallorossi oggi a Duisburg. Il Siviglia dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi è una delle squadre candidate alla vittoria finale del torneo, ma la Roma non giocherà impaurita e proverà a conquistare la qualificazione alla Final Eight. Impresa insomma difficile ma non impossibile, proprio nel giorno in cui Pallotta ha passato la mano a Friedkin.

Si gioca in gara secca, dunque se al termine dei 90 minuti regolarmentari le due squadre saranno in parità, si procederà con i tempi supplementari e con gli eventuali rigori. Anche in questo torneo si potranno effettuare cinque sostituzioni, sei in caso di supplementari.

Nel Siviglia confermato il tridente di Lopetegui che vedrà De Jong supportato da Ocampos e da Munir. Non ci sono sorprese nemmeno nella formazione di Fonseca. In difesa Ibanez prende il posto di Smalling, a centrocampo non c’è Veretout squalificato e gioca Cristante con Diawara. Pellegrini, non al meglio, va in panchina. Mkhitaryan e Zaniolo saranno i trequartisti alle spalle di Edin Dzeko.

Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali

SIVIGLIA (4-3-3) da confermare: Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

