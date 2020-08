SIVIGLIA-ROMA DICHIARAZIONI PELLEGRINI – Il centrocampista ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match perso in gara secca, valido per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, contro il Siviglia.

Dichiarazioni Pellegrini

Tanta delusione, come ha detto anche Dzeko. Cosa vi è mancato?

Non so cosa ci è mancato, loro hanno fatto una grande partita e noi no. Hanno meritato ed è stato giusto così. Adesso c’è tanta rabbia, almeno da parte mia sicuramente. In questo momento è meglio riflettere e non parlare troppo sennò si dicono cose che non si vogliono dire.

Come si può migliorare la fase offensiva?

Come già detto abbiamo preparato la partita come le altre di campionato che erano andate molto bene. Alla fine in campo hanno strameritato ed hanno vinto.

Hai giocato con la mascherina, eri al 50-60%?

Mah non lo so, sicuramente una volta entrato in campo non ho pensato a niente, ma la cosa che mi dava più fastidio era la respirazione, ancora non riesco a respirare benissimo. Comunque non è questo l’importante, c’è tanta amarezza e tanta delusione. Ci tenevamo tanto, era una valvola di sfogo questa Europa League per noi, per dimostrare qualcosa che non avevamo dimostrato.

Sul passaggio di mano a Friedkin. Può essere quella la soluzione adesso per ripartire nel prossimo futuro?

Sicuramente deve esserlo, dispiace oggi non avergli dato una soddisfazione.

