Siviglia-Roma, le probabili formazioni: il dubbio di Fonseca

Siviglia-Roma si gioca oggi giovedì 6 agosto per gli ottavi di finale di Europa League. Fischio d’inizio alle ore 18.55. Ecco le probabili formazioni.

Tutto pronto per questa gara secca che si disputa a Duisburg. Di fronte gli spagnoli, che più volte hanno vinto questo torneo, e una Roma che sogna di andare avanti per avere la possibilità di entrare nella Final Eight. Un match che per i giallorossi arriva in una fase importante dal punto di vista societario, con la trattativa tra Pallotta e Friedkin che sembra essere ormai avviata alle battute finali.

L’avversario dei giallorossi è di quelli che fanno tremare le gambe. Il Siviglia è una squadra organizzata, allenata da un ottimo tecnico come Lopetegui e che come ds può contare su Monchi, con un recente passato nella capitale. Nella Liga spagnola ha strappato il pass per la Champions League ed è una delle favorite per questare questa edizione dell’Europa League insieme allo United.

Le ultime sulle formazioni. Nel Siviglia in campo in difesa come esterni Jesus Navas e Reguilon, in attacco occhio alla velocità di Ocampos e Munir che potrebbero creare molti grattacapi ai difensori giallorossi. Pochi i dubbi in casa Roma. Fonseca ha annunciato che Zaniolo giocherà titolare come trequartista, c’è un solo dubbio a centrocampo con Cristante favorito su un Pellegrini non al meglio. Non ci sarà Smalling, tornato allo United per fine prestito, e nemmeno Veretout che deve scontare un turno di squalifica.

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Jordàn, Fernando, Torres; Ocampos, de Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

