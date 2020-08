Stadio Roma, Raggi: “Continueremo ad andare avanti”

Stadio Roma, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha rassicurato sull’iter della costruzione della nuova “casa” giallorossa

L’accordo preliminare sul passaggio di proprietà firmato tra James Pallotta e Dan Friedkin apre per la Roma nuovi scenari sul futuro. Sono tante le questioni che la nuova società dovrà affrontare.

Dalle questioni economiche a quelle dirigenziali, l’agenda di Dan e Ryan Friedkin è già piena di appuntamenti. Poi c’è sicuramente il discorso tecnico. I tifosi giallorossi sognano una squadra in grado di competere con i maggiori club europei.

Dal punto di vista sportivo infatti, gli della prima gestione americana sono stati avari di soddisfazioni. Il punto più alto è stato toccato senz’altro con il raggiungimento della semifinale di Champions League nel 2018. Per il resto ci sono soltanto da ricordare le 10 vittorie di fila nelle prime partite di campionato nel 2013/2014 e il secondo posto ottenuto da Spalletti nel 2017 con il record di punti nella storia della squadra capitolina (87).

Stadio Roma, la Raggi rassicura sull’iter

Una delle strade per riuscire ad affermarsi dal punto di vista sportivo, passa inevitabilmente dalla costruzione del nuovo stadio di proprietà. Da qualche settimana si parla dell’imminente firma per la cessione dei terreni di Tor di Valle a Vitek. Anche in Giunta l’iter sembra finalmente ben avviato e nonostante il passaggio di proprietà da Pallotta al gruppo Friedkin non dovrebbero esserci rallentamenti.

Conferme in questa direzione sono arrivate anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che a margine di una iniziativa alla Biblioteca Laurentina ha dichiarato semplicemente “Noi continuiamo ad andare avanti”. Un’altra buona notizia per i sostenitori giallorossi che sperano in futuro di grandi imprese.

C. C.

