I voti di Siviglia-Roma, ottavo di finale di Europa League che ha visto la sconfitta dei giallorossi. Tante le insufficienze.

I giallorossi sono fuori dall’Europa League dopo la netta sconfitta subita contro gli andalusi. Il Siviglia ha messo le basi per il successo nel primo tempo, quando ha chiuso all’angolo la Roma e ha trovato il vantaggio dopo 22 minuti con Reguilon. Complice anche un vistoso errore di Pau Lopez. Il raddoppio degli spagnoli è arrivato nel finale del primo tempo con En-Nesyri.

Nella ripresa la Roma ha cercato di raddrizzare il match, ma non ha avuto grandi occasioni per riaprire i giochi nel primo quarto d’ora. Fonseca ha giocato le carte Pellegrini e Carles Perez, togliendo dal campo uno Zaniolo in giornata no. La mossa dell’allenatore non dà comunque i suoi frutti. Il Siviglia riesce a portare a casa la vittoria e dunque la qualificazione alla Final Eight con un 2-0 che appare un risultato giusto per quanto visto in campo.

La stagione della Roma si chiude dunque qui. Ora qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie. Del resto la ripartenza della prossima serie A, il 19 settembre, non è poi così lontana.

Siviglia-Roma, i voti

SIVIGLIA (4-3-3): Bono 6; Jesus Navas 6.5, Koundé 6.5, Diego Carlos 6, Reguilón 7; Banega 7, Fernando 6.5, Jordán 6; Ocampos 7 (95′ Vazquez sv), En-Nesyri 6.5 (93′ De Jong sv), Suso 6 (67′ Munir 6). All. Lopetegui 7

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 3; Mancini 4, Ibanez 5, Kolarov 5 (78′ Villar 6); Bruno Peres 4.5, Cristante 4, Diawara 5.5 (58′ Perez 5.5), Spinazzola 5.5; Zaniolo 4 (58′ Pellegrini 5.5), Mkhitaryan 5.5; Dzeko 4. All. Fonseca 4

MARCATORI: 22′ Reguilon, 44′ En-Nesyri

NOTE: ammoniti Diego Carlos, Kolarov, Pellegrini, Jordàn. Espulso Mancini.

