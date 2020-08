Calciomercato Roma, incontro tra Giuntoli e Veretout: tifosi furiosi

Calciomercato Roma, ieri il ds del Napoli Giuntoli ha incrociato in un ristorante Veretout. I tifosi giallorossi sui social non l’hanno presa benissimo.

Nel giorno in cui la Roma è stata eliminata con merito dall’Europa League per mano del Siviglia (sconfitta 2-0), il centrocampista Jordan Veretout era a Napoli a parlare in un ristorante con il direttore sportivo Giuntoli. La notizia ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, anche se c’è da fare una ricostruzione di come sono andate le cose per evitare equivoci.

Veretout, che non ha potuto giocare contro il Siviglia perché squalificato, era a Napoli per un incontro con i ragazzi dell’ASD Micri, ​scuola calcio di Pomigliano D’Arco con cui la MARAT – agenzia di Mario Giuffredi, procuratore del centrocampista – sta lavorando in partnership.

Successivamente Veretout e il suo agente sono andati a cenare in un ristorante spesso frequentato dal direttore sportivo del Napoli Giuntoli, che era infatti presente. C’è stato un lungo dialogo tra i due, ma non è naturalmente noto l’argomento del dibattito e se ci sia in effetti una volontà da parte del Napoli di tornare all’assalto per l’ingaggio del calciatore.

Calciomercato Roma, Veretout fa infuriare i tifosi

La Roma considerato anche l’ingresso in società di Friedkin non è assolutamente intenzionata a perdere i suoi migliori calciatori e non vuole vendere Jordan Veretout. Né dall’incontro di ieri si può affermare che ci sia una volontà da parte del centrocampista di lasciare i giallorossi.

I tifosi in ogni caso non hanno preso benissimo la situazione che si è creata, soprattutto dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League di ieri. E sui social, soprattutto su Twitter, ci sono tanti messaggi ostili nei confronti di Veretout.

